15 млн россиян сыграло на ставках в прошлом году, половина – активные игроки

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По результатам исследования «Рейтинга Букмекеров», количество игроков в БК за 2022 год составило 15,29 млн человек, 6,58 млн человек из которых – активные игроки. При этом число активных игроков за год сократилось на 1%.

Большая часть игроков (53,3%) использует для ставок смартфоны, каждый пятый ставит через ноутбук, а 17,4% – с помощью планшета. Пунктами приема ставок пользуются менее 5% бетторов.

90% игроков – мужчины, активно играют в возрасте от 25 до 44 лет (61%), находящихся в браке больше половины (54%). Как правило, ставки делают люди с высшим или несколькими высшими образованиями (53%) и работой (87%). 

Оборот букмекерского рынка в России достиг почти 3 трлн рублей

Раздел «Ставки» на Sports.ru

3 комментария

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Ебздрогыч
Так себе информация, конечно. Еще бы выяснить сколько из них проигрывает последнее, сколько из них законченных лудоманов, и будет совсем грустная картина
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Назар Игорь
Брехня. У меня довольно много приятелей и знакомых активно интересующихся спортом. Играют единицы, и то периодически.
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