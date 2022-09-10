Два бангладешских клуба понижены в классе из-за договорных матчей

Теги Ставки на спорт договорные матчи Ставки на футбол натив Ставки

Федерация футбола Бангладеша перевела две местные команды в дивизион ниже за участие в договорных матчах. 

Наказание касается клубов «Утар Бариджара» из первого дивизиона страны и «Карван Базар Прагати» из второго. Оба клуба будут понижены в классе, а также заплатят денежный штраф. 

Кроме клубов ФФБ наказала и игроков: пять футболистов «Утара» и шесть «Карвана» получили пятилетний бан на участие в матчах, как и трое официальных лиц «Карвана». 

Это второй случай наказания за договорные матчи в Бангладеше – ранее ФИФА дисквалифицировала клуб «Арамбах Крира Сангха».

Источник: Спортклан

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные