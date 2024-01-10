Команда из Дубая войдет в Евролигу уже в следующем сезоне (Mundo Deportivo)

Вопрос о вхождении команды из Дубая в состав Евролиги уже решен.

Так считает испанское издание Mundo Deportivo, несмотря на недавнее заявление генерального директора Евролиги Паулюса Мотеюнаса о том, что вероятность участия Дубая в следующем сезоне – 50 на 50.

Согласно авторитетному каталонскому изданию, окончательное решение будет принято на заседании акционеров Евролиги в феврале этого года. «Панатинаикос», «Бавария», «Барселона» и «Фенербахче» активно поддерживают «дубайский проект» и агитируют остальные клубы лиги.

Дубай планирует инвестировать в Евролигу 150 миллионов евро за следующие шесть лет. При этом каждый из клубов-акционеров получит в общей сложности по 5 миллионов евро за следующие пять лет в качестве гонорара за вступление клуба в лигу и проведение как минимум одного «Финала четырех» в Дубае.