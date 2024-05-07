Джей Уильямс: «Джамал Мюррэй должен быть дисквалифицирован на один матч»

Джей Уильямс заявил, что НБА должна дисквалифицировать Джамала Мюррэя.

Разыгрывающий «Денвера» во второй четверти второго матча серии « » – « » (80:106, 0-2) во время атаки гостей бросил на паркет согревающий пакет.

«Лично я считаю, что он должен быть дисквалифицирован на один матч.

Полотенце было в паре сантиметров от правой ноги Карла-Энтони Таунса. Он мог наступить на него, травмироваться и выбыть из игры. Я понимаю, что у него не было намерения травмировать Таунса, но это был очень инфантильный поступок со стороны . Могло случится что-то очень неприятное», – сказал эксперт ESPN.

«Я буду очень удивлен, если его не дисквалифицируют», – добавил Тим Леглер.