Джей Уильямс: «Джамал Мюррэй должен быть дисквалифицирован на один матч»

Теги Денвер Миннесота НБА НБА плей-офф Джей Уильямс Джамал Мюррэй Тим Леглер Баскетбол

Джей Уильямс заявил, что НБА должна дисквалифицировать Джамала Мюррэя.

Разыгрывающий «Денвера» во второй четверти второго матча серии «Денвер» – «Миннесота» (80:106, 0-2) во время атаки гостей бросил на паркет согревающий пакет.

«Лично я считаю, что он должен быть дисквалифицирован на один матч.

Полотенце было в паре сантиметров от правой ноги Карла-Энтони Таунса. Он мог наступить на него, травмироваться и выбыть из игры. Я понимаю, что у него не было намерения травмировать Таунса, но это был очень инфантильный поступок со стороны Мюррэй. Могло случится что-то очень неприятное», – сказал эксперт ESPN.

«Я буду очень удивлен, если его не дисквалифицируют», – добавил Тим Леглер.

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