Майлз Тернер: «Лучше, когда исход матча решают игроки, а не судьи»

Теги Индиана Нью-Йорк НБА судьи НБА плей-офф Майлз Тернер Баскетбол

Майлз Тернер высказался о судействе в 1-м матче серии против «Никс».

«Я думаю, лучше, когда исход матча решают игроки.

К сожалению, это произошло, мы взяли челлендж, судьи зафиксировали неправильный заслон. Но это плей-офф, черт возьми. Дивинченцо отлично продемонстрировал судьям нарушение. Нельзя позволять судьям решать исход матча. Так что мы тоже несем ответственность за это поражение.

Мы с нетерпением ждем выхода отчета о последних двух минутах. Было два спорных свистка», – сказал центровой «Индианы».

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