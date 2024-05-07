Джамал Мюррэй отказался разговаривать с представителями СМИ после 2-го матча

Теги Денвер Миннесота НБА НБА плей-офф Джамал Мюррэй Баскетбол

Джамал Мюррэй не вышел к репортерам после 2-го матча с «Миннесотой».

«Денвер» потерпел второе домашнее поражение от «Миннесоты» в серии второго раунда плей-офф (80:106, 0-2).

Мюррэй завершил встречу с 8 очками (3 из 18 с игры), 13 подборами, 2 передачами, 2 перехватами, 1 блок-шотом и 4 потерями. Разыгрывающий «Наггетс» покинул арену, не поговорив с журналистами.

Во время игры Мюррэй бросил на паркет согревающий пакет, но не был наказан, поскольку судьи не заметили посторонний предмет на площадке. Есть вероятность, что после изучения эпизода игрок «Денвера» будет оштрафован или дисквалифицирован.

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2 комментария
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Ну хоть не кинул ничего, и на том спасибо
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Ответ 6LACK
Ну хоть не кинул ничего, и на том спасибо
В новости же указано "бросил на паркет согревающий пакет", получается новость не до конца прочитали, сударь.
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