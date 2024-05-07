Джамал Мюррэй отказался разговаривать с представителями СМИ после 2-го матча

Джамал Мюррэй не вышел к репортерам после 2-го матча с «Миннесотой».

« » потерпел второе домашнее поражение от «Миннесоты» в серии второго раунда плей-офф (80:106, 0-2).

завершил встречу с 8 очками (3 из 18 с игры), 13 подборами, 2 передачами, 2 перехватами, 1 блок-шотом и 4 потерями. Разыгрывающий «Наггетс» покинул арену, не поговорив с журналистами.

Во время игры Мюррэй бросил на паркет согревающий пакет, но не был наказан, поскольку судьи не заметили посторонний предмет на площадке. Есть вероятность, что после изучения эпизода игрок «Денвера» будет оштрафован или дисквалифицирован.