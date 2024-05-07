Тим Леглер: «Джамал Мюррэй реализовал 3 из 18 с игры. Я не удивлен, что он не попал в Марка Дэвиса этим пакетом»

Тим Леглер посмеялся над Джамалом Мюррэем.

«На 100 процентов уверен, что он будет дисквалифицирован. Он бросил согревающий пакет в судью Марка Дэвиса и промахнулся.

Он реализовал 3 из 18 с игры. Я не удивлен, что он не попал в Марка Дэвиса этим пакетом», – сказал эксперт ESPN.

Разыгрывающий «Денвера» во второй четверти второго матча серии « » – « » (80:106, 0-2) во время атаки гостей бросил на паркет согревающий пакет.