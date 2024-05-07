Шакил О′Нил: «Единственное, что мне не нравится в споре о величайшем игроке в истории, это то, что они не включают в него Кобе Брайанта»

Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс Кобе Брайант Шакил О′Нил НБА Баскетбол

Шакил О′Нил считает Кобе Брайанта одним из трех величайших игроков в истории.

«Единственное, что мне не нравится в споре о величайшем игроке в истории, это то, что они не включают в него моего друга Кобе Брайанта. Если вы накидываете имена, имя моего друга должно быть в списке.

Это все равно что сказать: «Назовите лучший автомобиль класса люкс. Lexus или BMW?». Вы должны включить в этот список Mercedes.

Майк, Леброн или Кобе? Теперь можете дискутировать», – сказал член Зала славы.

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4 комментария
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Из всех возможных языков, он выбрал язык фактов
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Я не помню, чтобы он это говорил при жизни Браянта
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Глупости. 33% с трехи, 44% с игры по карьере. 6/24 в 7 игре с Бостоном. Он был хорош когда у него летело и он набирал 81 очков, но в среднем выходили не такие уж впечатляющие цифры.
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