Шакил О′Нил: «Единственное, что мне не нравится в споре о величайшем игроке в истории, это то, что они не включают в него Кобе Брайанта»
Шакил О′Нил считает Кобе Брайанта одним из трех величайших игроков в истории.
«Единственное, что мне не нравится в споре о величайшем игроке в истории, это то, что они не включают в него моего друга Кобе Брайанта. Если вы накидываете имена, имя моего друга должно быть в списке.
Это все равно что сказать: «Назовите лучший автомобиль класса люкс. Lexus или BMW?». Вы должны включить в этот список Mercedes.
Майк, Леброн или Кобе? Теперь можете дискутировать», – сказал член Зала славы.