Дрэймонд Грин: «Невероятно, как в последнее время люди автоматически начинают требовать отстранения»

Дрэймонд Грин прокомментировал возможное отстранение Джамала Мюррэя.

«Я только что был онлайн и видел, что говорят: «О, , вероятно, отстранят за то, что он бросил согревающий пакет на площадку».

Не думаю, что его отстранят, хотя это было очень опасно. Во-первых, кто-то мог наступить на него, во-вторых, могло остаться мокрое пятно. Но я этого не увидел, поэтому моей первой мыслью было не «Ах, его отстранят».

Невероятно, как в последнее время люди автоматически начинают требовать отстранения. Я этого не понимаю. Но « » оказался в очень плохом положении», – сказал форвард « ».

Мюррэй во второй четверти второго матча серии «Денвер» – « » (80:106, 0-2) во время атаки гостей бросил на паркет согревающий пакет.