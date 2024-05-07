Дрэймонд Грин: «Невероятно, как в последнее время люди автоматически начинают требовать отстранения»

Теги Денвер Голден Стэйт Миннесота НБА НБА плей-офф Дрэймонд Грин Джамал Мюррэй Баскетбол

Дрэймонд Грин прокомментировал возможное отстранение Джамала Мюррэя.

«Я только что был онлайн и видел, что говорят: «О, Джамала Мюррэя, вероятно, отстранят за то, что он бросил согревающий пакет на площадку».

Не думаю, что его отстранят, хотя это было очень опасно. Во-первых, кто-то мог наступить на него, во-вторых, могло остаться мокрое пятно. Но я этого не увидел, поэтому моей первой мыслью было не «Ах, его отстранят».

Невероятно, как в последнее время люди автоматически начинают требовать отстранения. Я этого не понимаю. Но «Денвер» оказался в очень плохом положении», – сказал форвард «Голден Стэйт».

Мюррэй во второй четверти второго матча серии «Денвер» – «Миннесота» (80:106, 0-2) во время атаки гостей бросил на паркет согревающий пакет.

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