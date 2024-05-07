Дрэймонд Грин: «Ставлю на победу «Далласа» в серии в пяти или шести матчах»

Дрэймонд Грин считает «Даллас» фаворитом серии плей-офф против «Оклахомы».

«Я ставлю на победу « » в этой серии в пяти или шести матчах. Я считаю, что «Оклахома» недостаточно большая для «Далласа». «Даллас» превосходит их по физическим параметрам.

У «Оклахомы» есть рост, но в основном это худые парни. Я думаю, что жесткость «Далласа» сделает разницу в этой серии. Они так же хороши, если не лучше, в нападении. Не думаю, что «Даллас» лучше играет в защите, но с их физическими данными они превзойдут «Оклахому» в обороне», – сказал форвард « ».