Дрэймонд Грин: «Ставлю на победу «Далласа» в серии в пяти или шести матчах»

Теги Даллас Голден Стэйт НБА Оклахома-Сити НБА плей-офф Дрэймонд Грин Баскетбол

Дрэймонд Грин считает «Даллас» фаворитом серии плей-офф против «Оклахомы».

«Я ставлю на победу «Далласа» в этой серии в пяти или шести матчах. Я считаю, что «Оклахома» недостаточно большая для «Далласа». «Даллас» превосходит их по физическим параметрам.

У «Оклахомы» есть рост, но в основном это худые парни. Я думаю, что жесткость «Далласа» сделает разницу в этой серии. Они так же хороши, если не лучше, в нападении. Не думаю, что «Даллас» лучше играет в защите, но с их физическими данными они превзойдут «Оклахому» в обороне», – сказал форвард «Голден Стэйт».

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6 комментариев
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Рано
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Вопрос в том сколько Дреймонд готов поставить.
Ради хохмы можно 1 доллар и на Детройт ставить.
Кэф там что-то вроде 500.
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сказал форвард «Голден Стэйт». И залаял!
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ОКС в 6-ти
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это вам не пенсионеры из ЛАК, тут борьба поупорнее будет
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