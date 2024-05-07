Дрэймонд Грин: «Ставлю на победу «Далласа» в серии в пяти или шести матчах»
Дрэймонд Грин считает «Даллас» фаворитом серии плей-офф против «Оклахомы».
«Я ставлю на победу «Далласа» в этой серии в пяти или шести матчах. Я считаю, что «Оклахома» недостаточно большая для «Далласа». «Даллас» превосходит их по физическим параметрам.
У «Оклахомы» есть рост, но в основном это худые парни. Я думаю, что жесткость «Далласа» сделает разницу в этой серии. Они так же хороши, если не лучше, в нападении. Не думаю, что «Даллас» лучше играет в защите, но с их физическими данными они превзойдут «Оклахому» в обороне», – сказал форвард «Голден Стэйт».
Ради хохмы можно 1 доллар и на Детройт ставить.
Кэф там что-то вроде 500.