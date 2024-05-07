Паулюс Мотеюнас о возвращении ЦСКА в Евролигу: «Пока военные действия не закончатся, у нас не будет возможности сесть и поговорить»

Теги ЦСКА Turkish Airlines EuroLeague Паулюс Мотеюнас Баскетбол

Паулюс Мотеюнас ответил на вопрос о сроках возвращения ЦСКА в Евролигу.

«Пока военные действия не закончатся, у нас не будет возможности сесть и поговорить. Для возвращения ЦСКА должны быть обеспечены условия безопасности.

Они являются владельцами, их только отстранили от игры. У нас нет конкретного срока, потому что все сроки, о которых мы говорим, связаны с военными действиями. Только когда они закончатся, мы сможем поговорить. До этого нам нечего обсуждать», – сказал исполнительный директор Евролиги.

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2 комментария
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