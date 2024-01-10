Паулюс Мотеюнас: «Вероятность, что Дубай присоединится к Евролиге в следующем сезоне – 50 на 50»

Паулюс Мотеюнас оценил вероятность участия Дубая в сезоне Евролиги-2024/25.

Генеральный директор подтвердил, что команда из Дубая может присоединиться к турниру уже в следующем сезоне.

«Сложно установить сроки и временные рамки.

Лига никогда раньше этого не делала. Это совершенно новый рынок. Я всегда говорю, что дискуссии продолжаются. Мы делаем небольшие шаги вперед. Но когда мы сможем сказать, что сделка заключена, и мы готовы? Мы не знаем. Этот процесс может быть быстрым, а может быть медленным.

Какова вероятность, что Дубай присоединится к Евролиге в течение следующих десяти месяцев? 50 на 50.

Но когда я говорю это, я говорю с полной открытостью. Я никогда раньше не участвовал в этом процессе. Лига никогда не участвовала в этом процессе. Всякий раз, когда вы думаете, что это последняя страница для обсуждения, вы открываете новую страницу и видите, что есть еще 20 пунктов для обсуждения. Я не хочу брать на себя какие-либо обязательства и не хочу, чтобы люди думали, что 50 на 50 – это большая вероятность», – сказал .