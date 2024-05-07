Хавьер Паскуаль: «Играли с энергией и в защите, и в нападении»

Теги ЦСКА Зенит Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Баскетбол

Хавьер Паскуаль прокомментировал победу над ЦСКА во 2-м матче серии 1/2 финала.

«Во-первых, спасибо болельщикам, которые были сегодня здесь. Во-вторых, поздравляю нашу молодежную команду, было очень приятно видеть их на паркете. Они провели отличный сезон.

Что касается игры, то, думаю, что мы должны быть довольны собой сегодня. Мы играли с энергией и в защите, и в нападении, допустили всего 8 потерь, совершили 17 перехватов. В нападении сохранили спокойствие в сложные моменты, даже несмотря на то, что на нас было давление сегодня, ведь мы должны были победить. Это было очень важно.

Все игроки, которые выходили на паркет, помогли команде, а это самое главное», – сказал главный тренер «Зенита».

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