Журналист отстранен от освещения игр «Индианы» после диалога с Кейтлин Кларк на пресс-конференции

Теги женская НБА Баскетбол - видео Индиана жен Кейтлин Кларк Баскетбол

У журналиста Грегга Дойела произошел неловкий диалог с Кейтлин Кларк.

Indianapolis Star отстранила Дойела от работы на две недели из-за его неловкого общения с новичком женской НБА на пресс-конференции в прошлом месяце. Кроме того, журналист не будет лично освещать матчи «Индианы» в предстоящем сезоне.

Инцидент с Дойелем произошел на пресс-конференции Кларк 17 апреля, когда обозреватель Indianapolis Star начал вопрос, сделав жест в форме сердца, который Кларк показывала своей семье на протяжении всей карьеры в университете.

«Вам нравится?» – спросила Кларк с улыбкой.

«Мне нравится, что ты здесь, мне нравится, что ты здесь», — ответил Дойел.

«Да, я показываю этот жест своей семье после каждого матча. Довольно круто», — сказала Кларк.

«Ну, показывай его мне, и мы прекрасно поладим», — ответил Дойел.

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4 комментария
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Ответ Jan Paskel
думаю, через пару лет не нужны будут журналисты на пресс конференциях да и в целом. Просто баскетболисты и остальные будут отвечать на 4-5 преснвх однобоких вопроса от ИИ. Да и баскетболисты нафиг не нужны будут, ИИ ответит за них, соблюдая все правила и законы и рамки
Ну блин, тут явный подкат, что очень не профессионально
+11
0
+11
думаю, через пару лет не нужны будут журналисты на пресс конференциях да и в целом. Просто баскетболисты и остальные будут отвечать на 4-5 преснвх однобоких вопроса от ИИ. Да и баскетболисты нафиг не нужны будут, ИИ ответит за них, соблюдая все правила и законы и рамки
+7
-2
+5
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