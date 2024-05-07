Журналист отстранен от освещения игр «Индианы» после диалога с Кейтлин Кларк на пресс-конференции

У журналиста Грегга Дойела произошел неловкий диалог с Кейтлин Кларк.

Indianapolis Star отстранила Дойела от работы на две недели из-за его неловкого общения с новичком женской НБА на пресс-конференции в прошлом месяце. Кроме того, журналист не будет лично освещать матчи « » в предстоящем сезоне.

Инцидент с Дойелем произошел на пресс-конференции Кларк 17 апреля, когда обозреватель Indianapolis Star начал вопрос, сделав жест в форме сердца, который Кларк показывала своей семье на протяжении всей карьеры в университете.

«Вам нравится?» – спросила Кларк с улыбкой.

«Мне нравится, что ты здесь, мне нравится, что ты здесь», — ответил Дойел.

«Да, я показываю этот жест своей семье после каждого матча. Довольно круто», — сказала Кларк.

«Ну, показывай его мне, и мы прекрасно поладим», — ответил Дойел.