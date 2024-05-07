Джейлен Браун: «До сих пор немного обидно, что проиграли «Кливленду» в седьмом матче в 2018 году»

«Бостон» и «Кливленд» встретятся в плей-офф впервые с 2018 года.

«Это было очень давно. 2018? Черт возьми. Прошло много времени.

Безусловно, это был отличный опыт – возможность сыграть в плей-офф. На тот момент у них был Леброн. До сих пор немного обидно, что мы проиграли в седьмом матче. Я позабочусь о том, чтобы эта серия была немного другой», – сказал форвард «Бостона».

Последний раз « » и « » встречались в плей-офф в финале Восточной конференции 2018 года. «Кавальерс» выиграли в 7-м матче в «ТД-гардене», благодаря 35 очкам .