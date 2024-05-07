Суперлига. Плей-офф. Финал. «Динамо» сравняло счет в серии с «Химками» (1-1)
Сегодня состоялся второй матч финальной серии плей-офф Суперлиги.
«Динамо» из Владивостока обыграло «Химки» в гостях во втором матче и сравняло счет в финальной серии плей-офф Суперлиги (59:55, 1-1).
Суперлига
Плей-офф
Финал (до трех побед)
Второй матч
Химки – Динамо Владивосток – 55:59 (21:17, 13:17, 12:10, 9:15)
ХИМКИ: Карпенков (12 + 6 подборов), Ключников (10).
ДИНАМО: Богданович (22 + 7 подборов), Грачев (8 + 8 подборов).
В серии ничья – 1-1.