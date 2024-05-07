Суперлига. Плей-офф. Финал. «Динамо» сравняло счет в серии с «Химками» (1-1)

Теги результаты Химки суперлига Россия Динамо-Владивосток Баскетбол

Сегодня состоялся второй матч финальной серии плей-офф Суперлиги.

«Динамо» из Владивостока обыграло «Химки» в гостях во втором матче и сравняло счет в финальной серии плей-офф Суперлиги (59:55, 1-1).

Суперлига

Плей-офф

Финал (до трех побед)

Второй матч

Химки – Динамо Владивосток – 55:59 (21:17, 13:17, 12:10, 9:15)

ХИМКИ: Карпенков (12 + 6 подборов), Ключников (10).

ДИНАМО: Богданович (22 + 7 подборов), Грачев (8 + 8 подборов).

В серии ничья – 1-1.

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