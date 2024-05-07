Адриатическая лига. Плей-офф. 1/2 финала. «Будучность» – «Партизан», «Мега» встретится с «Црвеной Звездой»

Теги результаты Партизан Црвена Звезда Адриатическая лига Будучность Мега Баскетбол

Сегодня в рамках 1/2 плей-офф Адриатической лиги пройдут два матча.

Черногорская «Будучность» примет сербский «Партизан», в противостоянии сербских клубов «Мега» дома встретится с «Црвеной Звездой».

Адриатическая лига

Плей-офф

1/2 финала (до двух побед)

Вторые матчи

Будучность – Партизан
Дата проведения
7 мая, 19.00, «Морача»
Онлайн матча

«Партизан» ведет в серии – 1-0

Мега – Црвена Звезда
Дата проведения
7 мая, 21.00, «Ranko Žeravica Sports Hall»
Онлайн матча

«Црвена Звезда» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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