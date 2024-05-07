Адриатическая лига. Плей-офф. 1/2 финала. «Будучность» – «Партизан», «Мега» встретится с «Црвеной Звездой»
Сегодня в рамках 1/2 плей-офф Адриатической лиги пройдут два матча.
Черногорская «Будучность» примет сербский «Партизан», в противостоянии сербских клубов «Мега» дома встретится с «Црвеной Звездой».
Адриатическая лига
Плей-офф
1/2 финала (до двух побед)
Вторые матчи
- Дата проведения
- 7 мая, 19.00, «Морача»
«Партизан» ведет в серии – 1-0
- Дата проведения
- 7 мая, 21.00, «Ranko Žeravica Sports Hall»
«Црвена Звезда» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.