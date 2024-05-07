Адриатическая лига. Плей-офф. 1/2 финала. «Будучность» – «Партизан», «Мега» встретится с «Црвеной Звездой»

Сегодня в рамках 1/2 плей-офф Адриатической лиги пройдут два матча.

Черногорская « » примет сербский «Партизан», в противостоянии сербских клубов « » дома встретится с « ».

лига

Плей-офф

1/2 финала (до двух побед)

Вторые матчи

« » ведет в серии – 1-0

«Црвена Звезда» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.