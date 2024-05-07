Андреас Пистиолис: «Играли очень мягко. Это неприемлемо»

Андреас Пистиолис заявил, что ЦСКА играл очень мягко во 2-м матче с «Зенитом».

«Мы говорили после первой игры – здесь и в раздевалке, – что « » отреагирует, в команде собраны хорошие игроки. К сожалению, мы не отреагировали так, как должны, играли очень мягко. Это неприемлемо.

Но это длинная серия, теперь нужно защищать свой паркет. Я ожидаю и сделаю все для того, чтобы к следующим матчам мы подошли по-другому – как минимум ментально», – сказал главный тренер .