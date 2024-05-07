Сэм ван Россом объявил о завершении карьеры

Теги переходы чемпионат Испании Валенсия чемпионат Бельгии Остенде Сэм ван Россом Баскетбол

Сэм ван Россом завершил карьеру после 19 лет на площадке.

Бельгийский разыгрывающий начал карьеру в 2005 году в «Остенде». Затем он выступал за «Пезаро» и «Сарагосу», а в 2013 году стал игроком «Валенсии».

Ван Россом провел за испанский клуб 10 сезонов, пять из которых – в Евролиге. В сезоне Евролиги-2014/15 он набирал в среднем 11,4 очка. За 10 лет он помог «Валенсии» завоевать два титула чемпиона Еврокубка (2014, 2019) и выиграть чемпионат испанской лиги ACB (2017). В 2019 году он был включен во вторую символическую сборную Еврокубка.

В этом сезоне 37-летний Ван Россом вернулся в «Остенде».

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