«Бруклин» уверен, что подпишет новый контракт с Ником Клэкстоном

«Нетс» намерены сохранить центрового Ника Клэкстона.

«Нетс» уверены в своей способности подписать новый контракт с Клэкстоном, даже если его годовая зарплата будет достигать 25 миллионов долларов, пишет Nets Daily.

Контракт Клэкстона истекает по окончании сезона, центровой станет неограниченно свободным агентом.

Новый главный тренер « » Жорди Фернандес во время пресс-конференции отмечал, что Клэкстон будет приоритетом для клуба этим летом.

Вокруг «Барклайс-центра» размещены цифровые рекламные щиты, продолжающие продвигать модную линию Claxton Bero, выпущенную в партнерстве с «Нетс».