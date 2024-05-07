«Бруклин» уверен, что подпишет новый контракт с Ником Клэкстоном

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«Нетс» намерены сохранить центрового Ника Клэкстона.

«Нетс» уверены в своей способности подписать новый контракт с Клэкстоном, даже если его годовая зарплата будет достигать 25 миллионов долларов, пишет Nets Daily.

Контракт Клэкстона истекает по окончании сезона, центровой станет неограниченно свободным агентом.

Новый главный тренер «Бруклина» Жорди Фернандес во время пресс-конференции отмечал, что Клэкстон будет приоритетом для клуба этим летом.

Вокруг «Барклайс-центра» размещены цифровые рекламные щиты, продолжающие продвигать модную линию Claxton Bero, выпущенную в партнерстве с «Нетс».

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