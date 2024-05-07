Джамал Мюррэй во время игры бросил полотенце в судью Марка Дэвиса
Джамал Мюррэй бросил на паркет второй предмет.
Разыгрывающий «Денвера» во время второго матча серии плей-офф против «Миннесоты» (80:106, 0-2), находясь за пределами площадки, бросил полотенце в сторону судьи Марка Дэвиса.
Судья стоял спиной к Мюррэю и не заметил полотенце, которое упало ему в ноги. Сотрудник команды быстро убрал полотенце с пола.
Инцидент случился за 4:57 до конца второй четверти, за 12 секунд до того, как Мюррэй бросил на паркет согревающий пакет.