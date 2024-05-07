Джамал Мюррэй во время игры бросил полотенце в судью Марка Дэвиса

Теги Денвер Миннесота НБА Баскетбол - фото судьи НБА плей-офф Джамал Мюррэй Баскетбол

Джамал Мюррэй бросил на паркет второй предмет.

Разыгрывающий «Денвера» во время второго матча серии плей-офф против «Миннесоты» (80:106, 0-2), находясь за пределами площадки, бросил полотенце в сторону судьи Марка Дэвиса.

Судья стоял спиной к Мюррэю и не заметил полотенце, которое упало ему в ноги. Сотрудник команды быстро убрал полотенце с пола.

Инцидент случился за 4:57 до конца второй четверти, за 12 секунд до того, как Мюррэй бросил на паркет согревающий пакет.

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8 комментариев
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Выдал 3/18 с игры, еще и полотенцем с согревающим пакетом промазал, красава!
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То есть и в этом случае тоже не попал.
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Короткий гайд как из главного героя первого раунда превратиться в главного антигероя второго раунда
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Есть ощущение, что кто-то подталкивает меня на негативный комментарий в сторону этого, сорвавшегося с цепи Мэлоуна, неудачника второго матча, которого защита Соты умножила на ноль. Но, нет, держу себя в руках. И ничего негативного в адресс Мюррэя - клатчевого решалы, просто клатч, увы, не подьехал - не скажу. Даже комментарий пишу не я. Его нет. Это иллюзия. Просто игра воображения.
+3
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Поплыл товарищ
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Джамал что-то перебирает: вместо того, чтобы показывать свой уровень на площадке, он начинает заниматься не пойми чем как во время игры, так и когда сидит на скамейке.
+3
-3
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Предметы на поле он кидал с лучшим процентом, чем мяч в кольцо ))
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Ответ boller_73
Поплыл товарищ
Подплывают к Миньке, чтобы окончательно приплыть.
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