Джамал Мюррэй во время игры бросил полотенце в судью Марка Дэвиса

Джамал Мюррэй бросил на паркет второй предмет.

Разыгрывающий « » во время второго матча серии плей-офф против «Миннесоты» (80:106, 0-2), находясь за пределами площадки, бросил полотенце в сторону судьи Марка Дэвиса.

Судья стоял спиной к Мюррэю и не заметил полотенце, которое упало ему в ноги. Сотрудник команды быстро убрал полотенце с пола.

Инцидент случился за 4:57 до конца второй четверти, за 12 секунд до того, как бросил на паркет согревающий пакет.