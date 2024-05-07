Брайан Уиндхорст: «Леброн Джеймс не участвует в найме тренеров»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Брайан Уиндхорст Баскетбол

Брайан Уиндхорст рассказал о роли Леброна Джеймса в поиске тренера для «Лейкерс».

«Леброн не участвует в найме тренеров, в течение многих лет он всегда держался на расстоянии от многих тренеров.

Я не могу сказать это о каждом кандидате, но у него обычно есть правило, согласно которому он не взаимодействует с кандидатом. После того, как тренер нанят, он, конечно, разговаривает с ним, но в целом он хочет держаться в стороне, он не хочет нести ответственность.

Я знаю, что существует мнение, что Леброн нанимает и увольняет всех тренеров, и, возможно, он действительно вредит им. Но Леброн очень чувствителен к этому и не хочет в этом участвовать. Так что не будет такого, что он пойдет к Робу Пелинке и скажет: «Эй, я отлично провожу время с Джей Джей Редиком, ты должен нанять его». Это просто невозможно», – сказал эксперт ESPN.

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4 комментария
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Он их только увольняет.
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ну да, он скорее пошлет своего ручного журналиста передать в сми для офиса лейкерс предпочтительного для себя кандидата)
..Это просто невозможно, что он пойдет к Робу и скажет "Наймите Джей Джей Редика", нет нет нет..
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Ох уж эти лицемеры.. Леброн не нанимает и не увольняет))
аахах..еще пишут - Дэвиса будет кто-то спрашивать... В этом сезоне Брон расписывал комбинации прям на камеры...
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нее..это будет примерно так «Эй, я отлично провожу время с Джей Джей Редиком,но кто я такой? решаешь конечно ты....понял??*
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