Брайан Уиндхорст: «Леброн Джеймс не участвует в найме тренеров»

Брайан Уиндхорст рассказал о роли Леброна Джеймса в поиске тренера для «Лейкерс».

«Леброн не участвует в найме тренеров, в течение многих лет он всегда держался на расстоянии от многих тренеров.

Я не могу сказать это о каждом кандидате, но у него обычно есть правило, согласно которому он не взаимодействует с кандидатом. После того, как тренер нанят, он, конечно, разговаривает с ним, но в целом он хочет держаться в стороне, он не хочет нести ответственность.

Я знаю, что существует мнение, что Леброн нанимает и увольняет всех тренеров, и, возможно, он действительно вредит им. Но Леброн очень чувствителен к этому и не хочет в этом участвовать. Так что не будет такого, что он пойдет к Робу Пелинке и скажет: «Эй, я отлично провожу время с Джей Джей Редиком, ты должен нанять его». Это просто невозможно», – сказал эксперт ESPN.