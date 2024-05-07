Крис Финч о выходке Джамала Мюррэя: «Это недопустимо и опасно»

Крис Финч прокомментировал выходку Джамала Мюррэя.

Разыгрывающий «Денвера» во второй четверти второго матча серии « » – « » (80:106, 0-2) во время атаки гостей бросил на паркет согревающий пакет.

«На самом деле я не видел, как это произошло, но мне объяснили, что судьи тоже не видели, поэтому они не могут выписать технический фол, пока не увидят.

Мы пытались донести до них, что в здании не так много болельщиков с согревающим пакетом, поэтому, вероятно, он был брошен со скамейки. Они сочли это логичным.

Это недопустимо и опасно, и я уверен, что это была просто ошибка и недосмотр. Я уверен, что со стороны судей не было ничего преднамеренного. Но определенно нельзя допускать, чтобы подобное происходило», – сказал главный тренер «Миннесоты».