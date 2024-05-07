Крис Финч о выходке Джамала Мюррэя: «Это недопустимо и опасно»

Теги Денвер Миннесота НБА Крис Финч судьи НБА плей-офф Джамал Мюррэй Баскетбол

Крис Финч прокомментировал выходку Джамала Мюррэя.

Разыгрывающий «Денвера» во второй четверти второго матча серии «Денвер» – «Миннесота» (80:106, 0-2) во время атаки гостей бросил на паркет согревающий пакет.

«На самом деле я не видел, как это произошло, но мне объяснили, что судьи тоже не видели, поэтому они не могут выписать технический фол, пока не увидят.

Мы пытались донести до них, что в здании не так много болельщиков с согревающим пакетом, поэтому, вероятно, он был брошен со скамейки. Они сочли это логичным.

Это недопустимо и опасно, и я уверен, что это была просто ошибка и недосмотр. Я уверен, что со стороны судей не было ничего преднамеренного. Но определенно нельзя допускать, чтобы подобное происходило», – сказал главный тренер «Миннесоты».

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1 комментарий
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От бессилия несет крышу, бывает. Пытаешься, делаешь делаешь, а ничего не получается. Упирается в
Minnesota walls. Защита миньки в этих двух матчах в какие то списки исторические наверное должна войти
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