Кендрик Нанн продлил контракт с «Панатинаикосом» на 2 года

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague Панатинаикос чемпионат Греции Кендрик Нанн Баскетбол

Кендрик Нанн и «Панатинаикос» подписали продление контракта на 2 года.

Новое соглашение включает в себя опцию перехода в НБА этим летом.

Нанн помог «Панатинаикосу» выйти в «Финал четырех» Евролиги 2024 года, набрав 27 очков, 5 подборов и 4 передачи в решающем матче серии плей-офф против «Маккаби Тель-Авив» (81:72, 3-2).

28-летний американец прибыл в Грецию, подписав годовой контракт, 31 октября прошлого года. Показатели Нанна в дебютном сезоне в Евролиге – 15,9 очка, 2,6 подбора и 3,0 передачи в среднем за матч.

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