Евролига. «Барселона» – «Олимпиакос», «Маккаби» встретится с «Виртусом»

Теги результаты Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Тель-Авив Олимпиакос Барселона Виртус Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдут два матча.

Испанская «Барселона» примет греческий «Олимпиакос», израильский «Маккаби» встретится с итальянским «Виртусом»

Евролига

Регулярный чемпионат

Барселона Испания  –  Олимпиакос Греция
Дата проведения
10 января, 22.30, «Палау Блауграна»
Онлайн матча

Маккаби Тель-Авив Израиль  –  Виртус Италия
Дата проведения
10 января, 23.00, «Менора-Мивтахим Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Реал Испания – 18-2, Виртус Италия – 14-5, Барселона Испания – 13-6, Фенербахче Турция – 12-8, Панатинаикос Греция – 12-8, Олимпиакос Греция – 11-8, Маккаби Тель-Авив Израиль – 11-9, Монако – 11-9, Валенсия Испания – 10-10, Партизан Сербия – 10-10, Баскония Испания – 10-10, Милан Италия – 9-11, Бавария Германия – 8-12, Црвена Звезда Сербия – 8-12, Анадолу Эфес Турция – 7-13, Жальгирис Литва – 7-13, Виллербан Франция – 4-16, Альба Германия – 3-17.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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