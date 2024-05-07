Карл-Энтони Таунс: «Если вы остались без лучшего оборонительного игрока года, вам нужно усилить свою игру»

Карл-Энтони Таунс отметил отсутствие Руди Гобера во 2-м матче против «Денвера».

«Если вы остались без лучшего оборонительного игрока года, вам нужно усилить свою игру.

Мы понимаем, какая задача стоит перед нами. Мы играем против действующих чемпионов, очень хорошей команды, одного из лучших игроков, что я видел. Мы просто хотели приехать сюда и попытаться выиграть матч», – сказал форвард «Миннесоты».

Центровой «Миннесоты» пропустил второй матч серии плей-офф с « » (106:80, 2-0) в связи с рождением сына.