Евролига. «Фенербахче» – «Партизан», «Панатинаикос» встретится с «Анадолу Эфесом» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдут семь матчей.

Турецкий «Фенербахче» примет сербский «Партизан», греческий «Панатинаикос» Эргина Атамана встретится с его бывшим клубом турецким «Анадолу Эфесом».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Реал Испания – 17-2, Виртус Италия – 14-5, Барселона Испания – 13-6, Олимпиакос Греция – 11-8, Фенербахче Турция – 11-8, Панатинаикос Греция – 11-8, Маккаби Тель-Авив Израиль – 11-9, Валенсия Испания – 10-9, Баскония Испания – 10-9, – 10-9, Партизан Сербия – 10-9, Бавария Германия – 8-11, Црвена Звезда Сербия – 8-11, Милан Италия – 8-11, Анадолу Эфес Турция – 7-12, Жальгирис Литва – 6-13, Альба Германия – 3-16, Виллербан Франция – 3-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.