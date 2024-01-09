Евролига. «Фенербахче» – «Партизан», «Панатинаикос» встретится с «Анадолу Эфесом» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдут семь матчей.
Турецкий «Фенербахче» примет сербский «Партизан», греческий «Панатинаикос» Эргина Атамана встретится с его бывшим клубом турецким «Анадолу Эфесом».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 9 января, 20.30, «Улкер Спортс Арена»
- Дата проведения
- 9 января, 21.00, «Салле Гастон Медесен»
- Дата проведения
- 9 января, 22.00, «BMW Парк»
- Дата проведения
- 9 января, 22.15, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
- Дата проведения
- 9 января, 22.30, «Медиоланум Форум»
- Дата проведения
- 9 января, 22.30, «Ла Фонтета»
- Дата проведения
- 9 января, 22.30, «Астробаль»
Положение команд: Реал Испания – 17-2, Виртус Италия – 14-5, Барселона Испания – 13-6, Олимпиакос Греция – 11-8, Фенербахче Турция – 11-8, Панатинаикос Греция – 11-8, Маккаби Тель-Авив Израиль – 11-9, Валенсия Испания – 10-9, Баскония Испания – 10-9, Монако – 10-9, Партизан Сербия – 10-9, Бавария Германия – 8-11, Црвена Звезда Сербия – 8-11, Милан Италия – 8-11, Анадолу Эфес Турция – 7-12, Жальгирис Литва – 6-13, Альба Германия – 3-16, Виллербан Франция – 3-16.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.