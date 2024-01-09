Евролига. «Фенербахче» – «Партизан», «Панатинаикос» встретится с «Анадолу Эфесом» и другие матчи

Теги Жальгирис результаты Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес Фенербахче Панатинаикос Партизан Баскония Альба Црвена Звезда Реал Милан Валенсия АСВЕЛ Виллербан Бавария Монако Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдут семь матчей.

Турецкий «Фенербахче» примет сербский «Партизан», греческий «Панатинаикос» Эргина Атамана встретится с его бывшим клубом турецким «Анадолу Эфесом».

Евролига

Регулярный чемпионат

Фенербахче Турция  –  Партизан Сербия
Дата проведения
9 января, 20.30, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча

Монако Монако  –  Баскония Испания
Дата проведения
9 января, 21.00, «Салле Гастон Медесен»
Онлайн матча

Бавария Германия  –  Реал Испания
Дата проведения
9 января, 22.00, «BMW Парк»
Онлайн матча

Панатинаикос Греция  –  Анадолу Эфес Турция
Дата проведения
9 января, 22.15, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Онлайн матча

Милан Италия  –  Альба Германия
Дата проведения
9 января, 22.30, «Медиоланум Форум»
Онлайн матча

Валенсия Испания  –  Жальгирис Литва
Дата проведения
9 января, 22.30, «Ла Фонтета»
Онлайн матча

АСВЕЛ Виллербан Франция  –  Црвена Звезда Сербия
Дата проведения
9 января, 22.30, «Астробаль»
Онлайн матча

Положение команд: Реал Испания – 17-2, Виртус Италия – 14-5, Барселона Испания – 13-6, Олимпиакос Греция – 11-8, Фенербахче Турция – 11-8, Панатинаикос Греция – 11-8, Маккаби Тель-Авив Израиль – 11-9, Валенсия Испания – 10-9, Баскония Испания – 10-9, Монако – 10-9, Партизан Сербия – 10-9, Бавария Германия – 8-11, Црвена Звезда Сербия – 8-11, Милан Италия – 8-11, Анадолу Эфес Турция – 7-12, Жальгирис Литва – 6-13, Альба Германия – 3-16, Виллербан Франция – 3-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий