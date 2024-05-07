Патрик Беверли о ситуации с болельщиками «Пэйсерс»: «Я поступил плохо, этого не должно было случиться»

Теги Индиана Милуоки НБА болельщики Патрик Беверли НБА плей-офф Баскетбол

Патрик Беверли извинился за инцидент с болельщиками «Индианы» в конце 6-го матча.

«Произошла неприятная ситуация, которой не должно было быть. Я поступил плохо, и этого не должно было случиться. Я должен стать лучше, и я стану лучше.

Этого не должно было случиться, независимо от того, что сказал болельщик. Он сказал не только «Канкун на счет три». Как меня только не называли в этой лиге, но так меня еще не называли. Но это не имеет значения, я все равно поступил непозволительно. Я был абсолютно неправ.

Отличные болельщики, но некоторые из них зашли слишком далеко. Я не из тех, кто выгоняет болельщиков с арены. Учитывая, что мне сказали, я мог выгнать 4-5 болельщиков. Говорите, что хотите. Когда вы побеждаете, можете говорить, что угодно. Я не выгоняю болельщиков, они потратили деньги на то, чтобы посмотреть, как мы играем», – сказал разыгрывающий «Милуоки».

На последних минутах шестого матча серии с «Индианой» (98:120, 2-4) Беверли два раза бросил мяч в болельщиков «Пэйсерс», которые находились за скамейкой «Бакс».

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2 комментария
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Вот бы ещё отсылочку почему он "канкун"
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Ответ denided
Вот бы ещё отсылочку почему он "канкун"
Это не он - "канкун". Канкун - мегапопулярный мексиканский курорт; Патрику намекали, что очень скоро он отправится отдыхать. На баскетбольной ветке это принято называть словом "рыбалка"))
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