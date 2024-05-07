Патрик Беверли о ситуации с болельщиками «Пэйсерс»: «Я поступил плохо, этого не должно было случиться»

Патрик Беверли извинился за инцидент с болельщиками «Индианы» в конце 6-го матча.

«Произошла неприятная ситуация, которой не должно было быть. Я поступил плохо, и этого не должно было случиться. Я должен стать лучше, и я стану лучше.

Этого не должно было случиться, независимо от того, что сказал болельщик. Он сказал не только «Канкун на счет три». Как меня только не называли в этой лиге, но так меня еще не называли. Но это не имеет значения, я все равно поступил непозволительно. Я был абсолютно неправ.

Отличные болельщики, но некоторые из них зашли слишком далеко. Я не из тех, кто выгоняет болельщиков с арены. Учитывая, что мне сказали, я мог выгнать 4-5 болельщиков. Говорите, что хотите. Когда вы побеждаете, можете говорить, что угодно. Я не выгоняю болельщиков, они потратили деньги на то, чтобы посмотреть, как мы играем», – сказал разыгрывающий « ».

На последних минутах шестого матча серии с «Индианой» (98:120, 2-4) два раза бросил мяч в болельщиков «Пэйсерс», которые находились за скамейкой «Бакс».