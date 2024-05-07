Томас Эртель вошел в Топ-10 по передачам в истории Лиги ВТБ

Теги ЦСКА Зенит Единая лига ВТБ Томас Эртель Баскетбол

Томас Эртель сделал 9 передач во 2-м матче серии 1/2 финала против ЦСКА.

Разыгрывающий «Зенита» поднялся на десятое место по количеству передач в истории турнира. На счету француза – 622 передачи.

Девятое место в списке занимает Джерри Джонсон (651). Лидером является Алексей Швед (1 311).

В регулярном чемпионата сезона-2023/24 Эртель стал первым по количеству передач в среднем за матч (8,3), а также третьим по суммарному количеству передач (223).

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