Томас Эртель вошел в Топ-10 по передачам в истории Лиги ВТБ

Томас Эртель сделал 9 передач во 2-м матче серии 1/2 финала против ЦСКА.

Разыгрывающий « » поднялся на десятое место по количеству передач в истории турнира. На счету француза – 622 передачи.

Девятое место в списке занимает Джерри Джонсон (651). Лидером является Алексей Швед (1 311).

В регулярном чемпионата сезона-2023/24 стал первым по количеству передач в среднем за матч (8,3), а также третьим по суммарному количеству передач (223).