«Гризлис» выведут из обращения 9-й номер Тони Аллена в следующем сезоне
9-й номер Тони Аллена будет выведен из обращения в «Мемфисе» в сезоне-2024/25.
«Да, мне сказали, что в следующем сезоне мой номер будет выведен из обращения», – подтвердил Аллен.
Аллен станет третьим игроком «Гризлис», чей номер будет висеть под сводами «Федексфорума», после Зака Рэндолфа и Марка Газоля.
Церемония была запланирована на сезон-2021/22, но отложена из-за участия Аллена в деле о мошенничестве. Игрок признал свою вину и был приговорен к общественным работам и надзору со стороны соответствующих органов.
Аллен провел семь сезонов за «Гризлис», в каждом из которых они выходили в плей-офф. В 2013 году команда вышла в финал Западной конференции.
В Мемфисе Зак Рэндольф повзрослел, хотя и не без косяков. В начале карьеры он был частью команды отморозков прозванных Портленд Джейл Блэйзерс.