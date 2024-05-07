«Гризлис» выведут из обращения 9-й номер Тони Аллена в следующем сезоне

9-й номер Тони Аллена будет выведен из обращения в «Мемфисе» в сезоне-2024/25.

«Да, мне сказали, что в следующем сезоне мой номер будет выведен из обращения», – подтвердил Аллен.

Аллен станет третьим игроком «Гризлис», чей номер будет висеть под сводами «Федексфорума», после Зака Рэндолфа и Марка Газоля.

Церемония была запланирована на сезон-2021/22, но отложена из-за участия в деле о мошенничестве. Игрок признал свою вину и был приговорен к общественным работам и надзору со стороны соответствующих органов.

Аллен провел семь сезонов за «Гризлис», в каждом из которых они выходили в плей-офф. В 2013 году команда вышла в финал Западной конференции.