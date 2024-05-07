Гиорги Шермадини выбыл до конца сезона из-за перелома ребра и коллапса легкого
Гиорги Шермадини пропустит остаток сезона из-за нескольких травм.
Центровой «Тенерифе» получил перелом 9-го ребра на левой стороне, а также коллапс легкого. Игроку потребовалась медицинская помощь в местной больнице.
Шермадини провел на площадке всего пять минут в последнем матче ACB против «Бреогана» в воскресенье.
Пока неясно, повлияют ли травмы на возможность Шермадини принять участие в олимпийском квалификационном турнире в Риге в начале июля.