Гиорги Шермадини выбыл до конца сезона из-за перелома ребра и коллапса легкого

Теги травмы чемпионат Испании Гиорги Шермадини Тенерифе Баскетбол

Гиорги Шермадини пропустит остаток сезона из-за нескольких травм.

Центровой «Тенерифе» получил перелом 9-го ребра на левой стороне, а также коллапс легкого. Игроку потребовалась медицинская помощь в местной больнице.

Шермадини провел на площадке всего пять минут в последнем матче ACB против «Бреогана» в воскресенье.

Пока неясно, повлияют ли травмы на возможность Шермадини принять участие в олимпийском квалификационном турнире в Риге в начале июля.

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