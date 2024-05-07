Мнение Энтони Дэвиса будет иметь значение при выборе главного тренера «Лейкерс»

«Лейкерс» прислушаются к Энтони Дэвису при выборе нового главного тренера.

«Конечно же, мнение будет принято во внимание, но не только Леброна Джеймса. Мне сказали, что мнение тоже будет иметь значение.

Похоже, что Энтони Дэвис наконец-то принял эстафету у Леброна в последние полтора сезона. Хотя у Леброна еще есть время обдумать конец этого сезона, пока он решает свое будущее в команде, у них есть еще один лидер в лице Энтони Дэвиса, чье мнение они примут во внимание», – пишет журналист Дэйв Макменамин.