Мнение Энтони Дэвиса будет иметь значение при выборе главного тренера «Лейкерс»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Энтони Дэвис Баскетбол

«Лейкерс» прислушаются к Энтони Дэвису при выборе нового главного тренера.

«Конечно же, мнение Леброна Джеймса будет принято во внимание, но не только Леброна Джеймса. Мне сказали, что мнение Энтони Дэвис тоже будет иметь значение.

Похоже, что Энтони Дэвис наконец-то принял эстафету у Леброна в последние полтора сезона. Хотя у Леброна еще есть время обдумать конец этого сезона, пока он решает свое будущее в команде, у них есть еще один лидер в лице Энтони Дэвиса, чье мнение они примут во внимание», – пишет журналист Дэйв Макменамин.

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5 комментариев
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Зачем ?? Зачем слушать игрков ? Они же меньше в этом понимают. Им платят за игру а не за функции гм.
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Дэвису центровой нужен, он больше ни о чем не думает.
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Лупоглазый сделает все,что решит престарелых качок !
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