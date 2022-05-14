Дрэймонд Грин: «Куминга может быть постоянным участником Матча звезд»

Форвард «Уорриорз» оценил потенциал новичка команды .

«Куминга станет очень хорошим игроком. Он может быть постоянным участником Матча звезд. Все зависит от него самого, от того, как он будет работать.

У него есть все необходимое, нужные умения, видение площадки. Если он будет работать над собой, то может стать постоянным участником Матча звезд», – заявил Грин.

7-й номер драфта-2021 в 70 матчах регулярки набирал в среднем 9,3 очка, 3,3 подбора и 0,9 передачи при 51% с игры.

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