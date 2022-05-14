Дрэймонд Грин: «Куминга может быть постоянным участником Матча звезд»

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин оценил потенциал новичка команды Джонатана Куминги.
«Куминга станет очень хорошим игроком. Он может быть постоянным участником Матча звезд. Все зависит от него самого, от того, как он будет работать.
У него есть все необходимое, нужные умения, видение площадки. Если он будет работать над собой, то может стать постоянным участником Матча звезд», – заявил Грин.
7-й номер драфта-2021 в 70 матчах регулярки набирал в среднем 9,3 очка, 3,3 подбора и 0,9 передачи при 51% с игры.
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