Дрэймонд Грин станцевал под фирменную кричалку болельщиков «Гризлис» при «-46»

«Мемфис» в среду разгромил (134:95, 3-2) в пятом матче серии плей-офф, по ходу игры команда вела 55 очков.

В четвертой четверти форвард «Уорриорз» станцевал и помахал полотенцем под фирменную кричалку «Whoop That Trick! Whoop That Trick!» болельщиков «Гризлис» при «-46».

покачивал головой в такт музыке, а находившийся на площадке улыбнулся.

«Whoop That Trick» (надрать задницу – Sports.ru) – песня рэпера Аль Капоне 2005 года, которая была использована в снимавшемся в Мемфисе фильме «Hustle and Flow». Главный герой ленты – драгдилер, который преодолевает различные трудности и становится рэп-звездой.

Болельщики «Мемфиса» начали использовать кричалку «Whoop That Trick! Whoop That Trick!» в плей-офф 2013 года, когда команда взяла реванш у «Клипперс» за поражение в серии плей-офф-2012. Слова отражают боевитый характер «Гризлис» и способность команды обыгрывать фаворитов.

Отвечая на вопрос о плане на игру перед пятым матчем в , Карри произнес «Whoop That Trick».

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