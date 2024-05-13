«Лейкерс» планируют начать собеседования на пост главного тренера в ближайшее время с наименее знакомых организации кандидатов

«Лейкерс» распланировали процесс поиска нового главного тренера.

В первой волне собеседований будут кандидаты наименее знакомые клубу из Лос-Анджелеса. «Лейкерс» намерены сосредоточиться на действующих ассистентах и бывших главных тренерах, не имевших предыдущих контактов с организацией.

В первоначальном списке фигурируют имена («Майами»), («Новый Орлеан») и аналитика ESPN , информацию по которому запрашивал генеральный менеджер .

Ключевой характеристикой для кандидата называется трудоспособность и нацеленность на результат.

Во вторую очередь « » намерены провести переговоры со знакомыми организации специалистами. После чего произвести отсев и сфокусировать усилия на окончательном списке кандидатов.