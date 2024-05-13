«Лейкерс» планируют начать собеседования на пост главного тренера в ближайшее время с наименее знакомых организации кандидатов
«Лейкерс» распланировали процесс поиска нового главного тренера.
В первой волне собеседований будут кандидаты наименее знакомые клубу из Лос-Анджелеса. «Лейкерс» намерены сосредоточиться на действующих ассистентах и бывших главных тренерах, не имевших предыдущих контактов с организацией.
В первоначальном списке фигурируют имена Криса Куинна («Майами»), Джеймса Боррего («Новый Орлеан») и аналитика ESPN Джея Джея Редика, информацию по которому запрашивал генеральный менеджер Роб Пелинка.
Ключевой характеристикой для кандидата называется трудоспособность и нацеленность на результат.
Во вторую очередь «Лейкерс» намерены провести переговоры со знакомыми организации специалистами. После чего произвести отсев и сфокусировать усилия на окончательном списке кандидатов.