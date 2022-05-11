Дрэймонд Грин: «Эдриан Пэйн погиб, пытаясь помочь другу»

Форвард рассказал подробности трагической смерти своего партнера по университетской команде Мичиган Стэйт Эдриана Пэйна.

«Все, кто был знаком с Эдрианом, знают, что он был безобидным, он заботился о людях больше, чем о себе. Он погиб, пытаясь помочь другому человеку. Он пытался помочь другу, у которого возник бытовой конфликт, и когда он приехал, он был трагически застрелен.

Покойся с миром, Эдриан, я люблю тебя, брат. Ты был потрясающим, ты сделал невероятное, ты выбрался из Дейтона, Огайо. Ты не только закончил колледж, несмотря на неспособность к обучению. Говорили, что ты никогда не сможешь играть в баскетбол на высоком уровне, но ты совершил невозможное и попал в .

Даю слово, что пока мы не встретимся снова, я всегда буду заботиться о твоих близких», – сказал Грин в своем подкасте.

Грин и Пэйн были соседями по комнате в течение двух с половиной лет.

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