Билаль Кулибали: «Проще всего из суперзвезд защищаться против Паскаля Сиакама»

Теги Индиана НБА Вашингтон Паскаль Сиакам Билаль Кулибали Баскетбол

Билаль Кулибали остается при своем мнении на счет Паскаля Сиакама.

Ранее новичок «Вашингтона» заявил в интервью французскому изданию, что фовард «Индианы» Паскаль Сиакам является самой переоцененной звездой лиги. 19-летний форвард подтвердил общий смысл своего высказывания в подкасте Run It Back.

«Да, я остаюсь при своем мнении. Не прямо переоценен. Но меня спросили, против кого из суперзвезд проще всего защищаться. Я назвал Паскаля. Когда я оборонялся против него, то знал, когда он сменит направление, попробует развернуться на 360 градусов, пойти налево или направо. Так что да. Защищаться против него было проще всего из больших имен», – рассудил Кулибали.

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3 комментария
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Сиакам против Вашингтона в этом сезоне:

2 победы в 2 матчах
30,5+8,5+9+2 перехвата
63,2% с игры. 68,4% с линии. 0 с трёшки
+8
0
+8
Сиакам наверно в растерянности, вроде и унизили чутка, а с другой стороны суперзвездой назвали)
+2
0
+2
Ответ Daff Rogers
Сиакам против Вашингтона в этом сезоне: 2 победы в 2 матчах 30,5+8,5+9+2 перехвата 63,2% с игры. 68,4% с линии. 0 с трёшки
Кулибали все это видел заранее
+1
0
+1
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