Билаль Кулибали: «Проще всего из суперзвезд защищаться против Паскаля Сиакама»

Билаль Кулибали остается при своем мнении на счет Паскаля Сиакама.

Ранее новичок « » заявил в интервью французскому изданию, что фовард «Индианы» является самой переоцененной звездой лиги. 19-летний форвард подтвердил общий смысл своего высказывания в подкасте Run It Back.

«Да, я остаюсь при своем мнении. Не прямо переоценен. Но меня спросили, против кого из суперзвезд проще всего защищаться. Я назвал Паскаля. Когда я оборонялся против него, то знал, когда он сменит направление, попробует развернуться на 360 градусов, пойти налево или направо. Так что да. Защищаться против него было проще всего из больших имен», – рассудил .