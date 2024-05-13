Билаль Кулибали: «Проще всего из суперзвезд защищаться против Паскаля Сиакама»
Билаль Кулибали остается при своем мнении на счет Паскаля Сиакама.
Ранее новичок «Вашингтона» заявил в интервью французскому изданию, что фовард «Индианы» Паскаль Сиакам является самой переоцененной звездой лиги. 19-летний форвард подтвердил общий смысл своего высказывания в подкасте Run It Back.
«Да, я остаюсь при своем мнении. Не прямо переоценен. Но меня спросили, против кого из суперзвезд проще всего защищаться. Я назвал Паскаля. Когда я оборонялся против него, то знал, когда он сменит направление, попробует развернуться на 360 градусов, пойти налево или направо. Так что да. Защищаться против него было проще всего из больших имен», – рассудил Кулибали.
2 победы в 2 матчах
30,5+8,5+9+2 перехвата
63,2% с игры. 68,4% с линии. 0 с трёшки