Руди Гобер снова показал жест с деньгами после пятого фола в концовке матча с «Денвером»
Руди Гобер показал жест с деньгами, после которого в прошлый раз был оштрафован.
В прошлый раз центровой «Миннесоты» намекнул на необъективное судейство в матче против «Кливленда» в начале марта. Гобер заплатил 100 тысяч долларов по совокупности действий и комментариев.
Центровой повторил свой жест в четвертой игре против «Наггетс» в концовке матча после фола в нападении, который стал для француза пятым.
Игра закончилась со счетом 115:107 в пользу действующих чемпионов. Серия возвращается в Денвер при равном счете (2-2).
А вообще-то Гобер постоянно кого-то в спину пихает в борьбе за подбор, ему ещё везёт, что свистят не всё, и соперники у него актёрских курсов не заканчивали.