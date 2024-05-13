Руди Гобер снова показал жест с деньгами после пятого фола в концовке матча с «Денвером»

Руди Гобер показал жест с деньгами, после которого в прошлый раз был оштрафован.

В прошлый раз центровой «Миннесоты» намекнул на необъективное судейство в матче против «Кливленда» в начале марта. Гобер заплатил 100 тысяч долларов по совокупности действий и комментариев.

Центровой повторил свой жест в четвертой игре против «Наггетс» в концовке матча после фола в нападении, который стал для француза пятым.

Игра закончилась со счетом 115:107 в пользу действующих чемпионов. Серия возвращается в при равном счете (2-2).