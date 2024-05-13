Руди Гобер снова показал жест с деньгами после пятого фола в концовке матча с «Денвером»

Теги Кливленд Денвер Миннесота НБА Баскетбол - видео судьи НБА плей-офф Руди Гобер Баскетбол

Руди Гобер показал жест с деньгами, после которого в прошлый раз был оштрафован.

В прошлый раз центровой «Миннесоты» намекнул на необъективное судейство в матче против «Кливленда» в начале марта. Гобер заплатил 100 тысяч долларов по совокупности действий и комментариев.

Центровой повторил свой жест в четвертой игре против «Наггетс» в концовке матча после фола в нападении, который стал для француза пятым.

Игра закончилась со счетом 115:107 в пользу действующих чемпионов. Серия возвращается в Денвер при равном счете (2-2).

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3 комментария
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Если хочешь, чтобы судили в твою пользу - показывать надо деньги, а не жесты.
А вообще-то Гобер постоянно кого-то в спину пихает в борьбе за подбор, ему ещё везёт, что свистят не всё, и соперники у него актёрских курсов не заканчивали.
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Руди, как плов… ты лажаешь, может уже пора?🤔
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Гобер такой гобер...
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