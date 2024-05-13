Райен Руссилло: «Стоимость первого драфт-пика в этом году находится в районе седьмого или восьмого обычного»

Журналист Райен Руссилло рассказал об оценках драфта-2024.

«То, что этот драфт похож на нормальный, но без первых трех проспектов, это самое умеренное мнение, которое я слышал. Мои ответы от источников во фронт-офисах сегодня были значительно хуже.

Один сказал, что их аналитический отдел проводит оценку игроков, выходящих на драфт, и они оценивают стоимость первого пика в этом году в районе седьмого или восьмого обычного.

Я задал другому вопрос о том, какого игрока можно получить за первый пик. И он ответил, что в лучшем случае это будет четвертый или пятый игрок стартового состава в приличной команде. То есть Деррик Уайт – это сразу нет. Терэнс Мэнн тоже.

Другой парень сказал, что драфт словно начинается с десятого пика», – рассказал журналист в подкасте Билла Симмонса.