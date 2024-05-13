Райен Руссилло: «Стоимость первого драфт-пика в этом году находится в районе седьмого или восьмого обычного»

Теги Бостон Клипперс НБА драфт НБА Билл Симмонс Деррик Уайт Терэнс Мэнн Баскетбол

Журналист Райен Руссилло рассказал об оценках драфта-2024.

«То, что этот драфт похож на нормальный, но без первых трех проспектов, это самое умеренное мнение, которое я слышал. Мои ответы от источников во фронт-офисах сегодня были значительно хуже.

Один сказал, что их аналитический отдел проводит оценку игроков, выходящих на драфт, и они оценивают стоимость первого пика в этом году в районе седьмого или восьмого обычного. 

Я задал другому вопрос о том, какого игрока можно получить за первый пик. И он ответил, что в лучшем случае это будет четвертый или пятый игрок стартового состава в приличной команде. То есть Деррик Уайт – это сразу нет. Терэнс Мэнн тоже.

Другой парень сказал, что драфт словно начинается с десятого пика», – рассказал журналист в подкасте Билла Симмонса.

 

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11 комментариев
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да бред это все. люди пытаются рационализировать то, что у них перед глазами, слепо не осознавая, что переменные, которые они пытаются упорядочить, им попросту неизвестны.

понятия они не имеют, какой прогресс будет у игрока и каким он станет будущем. это всегда лотерея, причем лотерея с хорошим шансом урвать неограненный алмаз где-нибудь пониже в списке. входные данные (а-ля выступление в колледже/зачатки навыков) могут не дать ничего, а рабочая этика и желание развиваться стать ключевым фактором. нытье про "слабый драфт" лишь создает истерию на рынке, чтобы сливать первый пик как седьмой-восьмой (смешно).

отсутствующие ожидания лишь дают мне повод пожелать удачи парням
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Какой же слабый тогда драфт по его мнению. Мэнн качественный ролевик, но я не представляю как его можно рассматривать как актив на уровне первого пика драфта.
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Ответ бернер тайлера 9ер9ена
да бред это все. люди пытаются рационализировать то, что у них перед глазами, слепо не осознавая, что переменные, которые они пытаются упорядочить, им попросту неизвестны. понятия они не имеют, какой прогресс будет у игрока и каким он станет будущем. это всегда лотерея, причем лотерея с хорошим шансом урвать неограненный алмаз где-нибудь пониже в списке. входные данные (а-ля выступление в колледже/зачатки навыков) могут не дать ничего, а рабочая этика и желание развиваться стать ключевым фактором. нытье про "слабый драфт" лишь создает истерию на рынке, чтобы сливать первый пик как седьмой-восьмой (смешно). отсутствующие ожидания лишь дают мне повод пожелать удачи парням
да бред это все. люди пытаются рационализировать то, что у них перед глазами, слепо не осознавая, что переменные, которые они пытаются упорядочить, им попросту неизвестны.(с)

Мы живем в вероятностом мире. И рационалисты мыслят вероятностями. Вероятность получить звезду под первыми 3-мя пиками не одинаковая на любом драфте. Есть драфты где эта вероятность больше, есть драфты где меньше. Соответсвенно, относительно оценики этих вероятностей люди считают драфты сильынми, или слабыми.

Если на драфте 2024 вероятность того, что игроки 1-10 пиком станут звёздами оценивается так же как вероятность, что звездами станут игроки под 10-20 пиками на драфте 2023 - значит драфт 2024 будет считаться слабым.
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Сказки какие-то. Уайт крут, конечно, но это бред сравнивать Кнехта или Клингана, которые могут сразу получать минуты в команде ПО, с глубоким ролевиком Манном. Его выбрали ЕМНИП в конце второго раунда, на свой выбор он и играет. Даже в считающемся самом слабом в этом тысячелетии драфте 2013 в конце лотереи выбрали Яниса, а в конце первого раунда Гобера, были около звёздные СиДжей с Витей, хорошие (лучше Мэнна) ролевики типа Шрёдера, Портер, Роберсона, Адамса, Олинника, Хардуэя, многие из которых играют до сих пор. Не может быть, чтобы из 60 проспектов не было хотя бы пяти игроков с карьерой лучше Мэнна. Мне наоборот кажется, что этот драфт будет глубже прошлого.
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Ответ LilAnswer
Какой же слабый тогда драфт по его мнению. Мэнн качественный ролевик, но я не представляю как его можно рассматривать как актив на уровне первого пика драфта.
Да ерунда это все, вполне нормальный драфт. Прошлый драфт хайпили сверх меры, называли чуть ли не лучшим после 2003 года, а по итогу пока ничего особенного, талантов поколения там не наблюдается, если вынести за скобки Вембаньяму. Разве Топич, Касл, Диллингем, Шеппард выглядят менее перспективными, чем к примеру Хендерсон, Блэк, Томпсоны? Вообще, нет. Меньше пиара просто, медийка отдыхает в этом году, видимо готовятся к 2025 году))
С чем соглашусь, что этот драфт скорее всего не такой уж глубокий, но в лотерее хватает интересных игроков, причем на любую позицию.

Ну и уверен, что Атланта и Вашик свои пики не отдадут ни за Уайта ни тем более за Мэнна.
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Ответ Forza
да бред это все. люди пытаются рационализировать то, что у них перед глазами, слепо не осознавая, что переменные, которые они пытаются упорядочить, им попросту неизвестны.(с) Мы живем в вероятностом мире. И рационалисты мыслят вероятностями. Вероятность получить звезду под первыми 3-мя пиками не одинаковая на любом драфте. Есть драфты где эта вероятность больше, есть драфты где меньше. Соответсвенно, относительно оценики этих вероятностей люди считают драфты сильынми, или слабыми. Если на драфте 2024 вероятность того, что игроки 1-10 пиком станут звёздами оценивается так же как вероятность, что звездами станут игроки под 10-20 пиками на драфте 2023 - значит драфт 2024 будет считаться слабым.
гениально. жалко, что ты, видимо, не прочитал или не понял ничего из моего комментария

мой тезис, что человек не может оценить вероятность (((успешности))) драфта, поскольку те самые (((переменные))), которые образуют собой эту вероятность, ему попросту не из вест ны. это лишь набор обычных (мы провели с ним интервью/он атлетичен/есть бросок/играет в защите/ и тд и тп).
мне кажется, это достаточно банальный вывод

ты никогда не увидишь НИЧЕГО в преддрафтовом Николе Йокиче
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И как обычно, на слабом драфте найдется несколько будущих звезд
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У меня только два слова: Тако Белл.
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Ответ бернер тайлера 9ер9ена
гениально. жалко, что ты, видимо, не прочитал или не понял ничего из моего комментария мой тезис, что человек не может оценить вероятность (((успешности))) драфта, поскольку те самые (((переменные))), которые образуют собой эту вероятность, ему попросту не из вест ны. это лишь набор обычных (мы провели с ним интервью/он атлетичен/есть бросок/играет в защите/ и тд и тп). мне кажется, это достаточно банальный вывод ты никогда не увидишь НИЧЕГО в преддрафтовом Николе Йокиче
Ты не понимаешь как работают вероятности. Человек может оценить вероятность успешности драфта. Точно так же как человек может оценить вероятность успешности того или иного игрока на драфте. Если бы это было не так, то первый и 20-й пик ценились бы одинаково абсолютно. Но это не так. Их ценность разная именно потому что вероятность пикнуть звезду под первым пиком больше, чем вероятность пикнуть звезду под двадцатым.

А дальше просто эктраполируй это с пиков на драфты в целом.
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Ответ Forza
Ты не понимаешь как работают вероятности. Человек может оценить вероятность успешности драфта. Точно так же как человек может оценить вероятность успешности того или иного игрока на драфте. Если бы это было не так, то первый и 20-й пик ценились бы одинаково абсолютно. Но это не так. Их ценность разная именно потому что вероятность пикнуть звезду под первым пиком больше, чем вероятность пикнуть звезду под двадцатым. А дальше просто эктраполируй это с пиков на драфты в целом.
так это софизм. очевидно, что в одном драфт-классе из 60 игроков можно найти тех, кто лучше остальных, и выбрать их под первыми номерами, лол

только, когда говорят "слабый драфт-класс", то, что ты сказал, вообще не имеет никакого отношения к делу. потому что просчитать, сколько из 60 игроков драфта-2024 не вырастут в звезд, невозможно
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Ответ Клименко
И как обычно, на слабом драфте найдется несколько будущих звезд
Да, даже на слабом драфте 2000 было выбрано три олл-стара
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