Райен Руссилло: «Стоимость первого драфт-пика в этом году находится в районе седьмого или восьмого обычного»
Журналист Райен Руссилло рассказал об оценках драфта-2024.
«То, что этот драфт похож на нормальный, но без первых трех проспектов, это самое умеренное мнение, которое я слышал. Мои ответы от источников во фронт-офисах сегодня были значительно хуже.
Один сказал, что их аналитический отдел проводит оценку игроков, выходящих на драфт, и они оценивают стоимость первого пика в этом году в районе седьмого или восьмого обычного.
Я задал другому вопрос о том, какого игрока можно получить за первый пик. И он ответил, что в лучшем случае это будет четвертый или пятый игрок стартового состава в приличной команде. То есть Деррик Уайт – это сразу нет. Терэнс Мэнн тоже.
Другой парень сказал, что драфт словно начинается с десятого пика», – рассказал журналист в подкасте Билла Симмонса.
понятия они не имеют, какой прогресс будет у игрока и каким он станет будущем. это всегда лотерея, причем лотерея с хорошим шансом урвать неограненный алмаз где-нибудь пониже в списке. входные данные (а-ля выступление в колледже/зачатки навыков) могут не дать ничего, а рабочая этика и желание развиваться стать ключевым фактором. нытье про "слабый драфт" лишь создает истерию на рынке, чтобы сливать первый пик как седьмой-восьмой (смешно).
отсутствующие ожидания лишь дают мне повод пожелать удачи парням
Мы живем в вероятностом мире. И рационалисты мыслят вероятностями. Вероятность получить звезду под первыми 3-мя пиками не одинаковая на любом драфте. Есть драфты где эта вероятность больше, есть драфты где меньше. Соответсвенно, относительно оценики этих вероятностей люди считают драфты сильынми, или слабыми.
Если на драфте 2024 вероятность того, что игроки 1-10 пиком станут звёздами оценивается так же как вероятность, что звездами станут игроки под 10-20 пиками на драфте 2023 - значит драфт 2024 будет считаться слабым.
С чем соглашусь, что этот драфт скорее всего не такой уж глубокий, но в лотерее хватает интересных игроков, причем на любую позицию.
Ну и уверен, что Атланта и Вашик свои пики не отдадут ни за Уайта ни тем более за Мэнна.
мой тезис, что человек не может оценить вероятность (((успешности))) драфта, поскольку те самые (((переменные))), которые образуют собой эту вероятность, ему попросту не из вест ны. это лишь набор обычных (мы провели с ним интервью/он атлетичен/есть бросок/играет в защите/ и тд и тп).
мне кажется, это достаточно банальный вывод
ты никогда не увидишь НИЧЕГО в преддрафтовом Николе Йокиче
А дальше просто эктраполируй это с пиков на драфты в целом.
только, когда говорят "слабый драфт-класс", то, что ты сказал, вообще не имеет никакого отношения к делу. потому что просчитать, сколько из 60 игроков драфта-2024 не вырастут в звезд, невозможно