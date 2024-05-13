Чемпионат Греции. «Арис» примет «Панатинаикос»

Теги результаты Арис Панатинаикос чемпионат Греции Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата греческой лиги пройдет один матч.

«Арис» примет «Панатинаикос».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Группа А

Арис – Панатинаикос
Дата проведения
13 мая, 17.15, «Sala Alexandreio Melathron Nikos Galis»
Онлайн матча

Положение команд: Панатинаикос – 25-1, Олимпиакос – 24-3, Перистери – 16-11, Промитеас – 16-11, Арис – 13-13, Колоссос – 10-17.

Группа Б

Положение команд: АЕК – 12-15, ПАОК – 11-16, Марусси – 10-17, Лаврион – 10-17, Кардицас – 10-17, Аполлон – 4-23.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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