Чемпионат Греции. «Арис» примет «Панатинаикос»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата греческой лиги пройдет один матч.
«Арис» примет «Панатинаикос».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
Группа А
- Дата проведения
- 13 мая, 17.15, «Sala Alexandreio Melathron Nikos Galis»
Положение команд: Панатинаикос – 25-1, Олимпиакос – 24-3, Перистери – 16-11, Промитеас – 16-11, Арис – 13-13, Колоссос – 10-17.
Группа Б
Положение команд: АЕК – 12-15, ПАОК – 11-16, Марусси – 10-17, Лаврион – 10-17, Кардицас – 10-17, Аполлон – 4-23.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.