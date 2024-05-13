Чемпионат Греции. «Арис» примет «Панатинаикос»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата греческой лиги пройдет один матч.

«Арис» примет « ».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Группа А

Арис – Панатинаикос Дата проведения 13 мая, 17.15, «Sala Alexandreio Melathron Nikos Galis» Онлайн матча

Положение команд: Панатинаикос – 25-1, Олимпиакос – 24-3, Перистери – 16-11, Промитеас – 16-11, – 13-13, Колоссос – 10-17.

Группа Б

Положение команд: АЕК – 12-15, ПАОК – 11-16, Марусси – 10-17, Лаврион – 10-17, Кардицас – 10-17, Аполлон – 4-23.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.