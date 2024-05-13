Никола Йокич вышел на первое место в истории «Денвера» по перехватам в плей-офф

Теги Денвер Миннесота НБА НБА плей-офф Никола Йокич Фэт Левер Баскетбол

Никола Йокич совершил три перехвата в четвертой игре против «Миннесоты».

Общее количество перехватов центрового «Наггетс» в матчах плей-офф НБА достигло 86.

Йокич вышел на чистое первое место в истории клуба по этому показателю. Для этого ему понадобились 9 сезонов, из которых в плей-офф он выходил в шести.

На втором месте находится трехкратный член защитных сборных сезона Ти Ар Данн, сделавший 83 перехвата за 10 сезонов в клубе (8 в плей-офф).

На счету Фэта Левера – 78 перехватов за 6 сезонов в команде.

 

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3 комментария
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Если вы пришли сюда за этой информацией, то Йокич лидирует в Наггетс в плейофф за все время по:
играм
минутам
очкам
подборам
передачам
перехватам
блокшотам
потерям
фолам
дабл-даблам
трипл-даблам
в общем вы поняли
+17
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+17
Ответ bikeich
лучший баскетболист в мире это есть факт хорошо что европеец это удваивает восхищение
Угадай, фанаты какой команды тебя минусуют)
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