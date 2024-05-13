Никола Йокич вышел на первое место в истории «Денвера» по перехватам в плей-офф
Никола Йокич совершил три перехвата в четвертой игре против «Миннесоты».
Общее количество перехватов центрового «Наггетс» в матчах плей-офф НБА достигло 86.
Йокич вышел на чистое первое место в истории клуба по этому показателю. Для этого ему понадобились 9 сезонов, из которых в плей-офф он выходил в шести.
На втором месте находится трехкратный член защитных сборных сезона Ти Ар Данн, сделавший 83 перехвата за 10 сезонов в клубе (8 в плей-офф).
На счету Фэта Левера – 78 перехватов за 6 сезонов в команде.
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