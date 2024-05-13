Моника Макнатт о «Никс»: «То мы вводим порог 65 матчей для индивидуальных наград, то жалуемся на игровое время. Чего вы вообще хотите?»

Моника Макнатт не понимает жалоб на ротацию «Нью-Йорка».

«Я еще помню, как нам пришлось ввести порог в 65 игр для борьбы за индивидуальные награды, а теперь вы устраиваете шум по поводу того, что баскетболисты много играют?! Чего вы вообще хотите?

Легко указывать на последние две гостевые игры с «Индианой» и спрашивать о минутах и . Но если ты показываешь настоящий баскетбол, Тибодо оставит тебя на площадке. У Беркса была одна хорошая игра в Сакраменто, в остальное время у него были проблемы. Когда ты вне ротации, у тебя ограниченные возможности показать себя.

Кроме того, никто в самой команде особо не жалуется на свои минуты. наигрывает на свою будущую зарплату. был создан, чтобы играть. Джейлен Брансон любит баскетбол. То же касается и Дивинченцо.

Вы упоминали О Джи Ануноби. Да, он провел много времени на площадке. Но это была необычная травма. И мне сложно говорить об избыточном использовании игрока, когда он пропустил так много времени после обмена. Это плей-офф. Надо играть. И с ним на площадке « » выигрывает», – заявила ведущая ESPN.