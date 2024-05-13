Моника Макнатт о «Никс»: «То мы вводим порог 65 матчей для индивидуальных наград, то жалуемся на игровое время. Чего вы вообще хотите?»

Теги Индиана Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Алек Беркс Джош Харт Айзейя Хартенштайн О Джи Ануноби Донте Дивинченцо Джейлен Брансон Прешес Ачиува Баскетбол

Моника Макнатт не понимает жалоб на ротацию «Нью-Йорка».

«Я еще помню, как нам пришлось ввести порог в 65 игр для борьбы за индивидуальные награды, а теперь вы устраиваете шум по поводу того, что баскетболисты много играют?! Чего вы вообще хотите?

Легко указывать на последние две гостевые игры с «Индианой» и спрашивать о минутах Алека Беркса и Прешеса Ачиувы. Но если ты показываешь настоящий баскетбол, Тибодо оставит тебя на площадке. У Беркса была одна хорошая игра в Сакраменто, в остальное время у него были проблемы. Когда ты вне ротации, у тебя ограниченные возможности показать себя.

Кроме того, никто в самой команде особо не жалуется на свои минуты. Айзейя Хартенштайн наигрывает на свою будущую зарплату. Джош Харт был создан, чтобы играть. Джейлен Брансон любит баскетбол. То же касается и Дивинченцо.

Вы упоминали О Джи Ануноби. Да, он провел много времени на площадке. Но это была необычная травма. И мне сложно говорить об избыточном использовании игрока, когда он пропустил так много времени после обмена. Это плей-офф. Надо играть. И с ним на площадке «Нью-Йорк» выигрывает», – заявила ведущая ESPN.

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4 комментария
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подскажите пожалуйста , а это не та Моника которая интервью у Клинтона под столом брала?
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Ответ кот 26
подскажите пожалуйста , а это не та Моника которая интервью у Клинтона под столом брала?
Нет это другая) Но тоже, Моника.
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Ответ Xell
Нет это другая) Но тоже, Моника.
Моника за Моникой стали в длинный ряд, если кто -то спалится , босс не виноват!
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