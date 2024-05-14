Велимир Перасович: «Не позволили сопернику эффективно действовать на нашем щите, набирать легкие очки в быстрых отрывах»

Теги УНИКС Локомотив-Кубань Велимир Перасович Единая лига ВТБ Ненад Димитриевич Баскетбол

Главный тренер УНИКСа похвалил сосредоточенность своей команды.

Казанский клуб одолел «Локомотив-Кубань» в четвертом матче полуфинала (85:68) и сравнял счет в серии (2-2).

В последний раз УНИКС побеждал на арене в Краснодаре 13 мая 2023 года в финальной серии.

«Каждый матч проходит в плотной борьбе, но сегодня мы не только не уступили, но и выиграли ее. Мы совершили меньше ошибок и не позволили сопернику эффективно действовать на нашем щите, не дали «Локомотиву-Кубань» набирать легкие очки в быстрых отрывах, а ведь они лучшая команда в чемпионате в этом компоненте игры.
Очень сложно в серии матчей против одного и того же соперника сохранять концентрацию, но нам это удалось с первой до последней минуты. Мы сравняли счет в серии и все начинается с чистого листа», – заявил Велимир Перасович после игры.

Лучшим игроком в составе УНИКСа стал MVP регулярного сезона разыгрывающий Ненад Димитриевич. На его счету 20 очков, 3 подбора, 6 передач и 4 перехвата.

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