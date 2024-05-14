Александер Секулич: «Мы знаем, как играет УНИКС – жестко, агрессивно, на грани фола, но сегодня с этим не справились»

Теги УНИКС Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Александер Секулич Баскетбол

Александер Секулич разочарован работой передней линии «Локомотива-Кубань».

Команда из Краснодара уступила УНИКСу со счетом 68:85. Серия возвращается в Казань при равном счете 2-2.

«Сегодня была мощная поддержка трибун, но мы не смогли отблагодарить за неё болельщиков победой. Начали хорошо, но это сыграло злую шутку — дальше команда действовала без нужной концентрации, не сохранила должный настрой и не смогла дать отпор сопернику.

Мы знаем, как играет УНИКС — жёстко, агрессивно, на грани фола, но сегодня с этим не справились и сыграли откровенно слабо. Мы недовольны тем, как в нападении делились мячом и не могли реализовать легкие броски, даже из-под кольца.

Удовлетворены ли тем, как выполнили план на игру и тем, насколько эффективно сегодня действовала наша передняя линия? Достаточно сказать, что они вместе набрали практически столько же очков, сколько один Рейнольдс. Нужно провести работу над ошибками и быть готовым к следующей игре», – прокомментировал исход матча главный тренер «Локомотива-Кубань».

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