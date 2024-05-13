Джейсон Тейтум: «Журналисты не видят все, что я делаю на площадке»

Теги Бостон Кливленд НБА НБА плей-офф Джейсон Тейтум Баскетбол

Джейсон Тейтум ответил на критику своей игры.

«Я уважаю работу журналистов. Не всегда согласен с их мнением. Иногда они правы, особенно когда уходят в сторону от эмоциональных оценок. Понимаю, что медиа дают нашей игре. Внимание, зрителей. Так что я не принимаю все это на свой счет.

Но я не всегда с ними согласен. Мне кажется, что они не видят все, что я делаю на площадке. Но я не обращаю особого внимания на это. Не моя работа. Моя работа – выходить на площадку и показывать все, на что я способен.

Хотел бы попадать каждым броском. Знаю, что могу быть лучше и буду. Но на этом этапе, пока мы выигрываем и движемся в нужном направлении, точность придет, я знаю себя, делал это уже много раз. Так что стараюсь влиять на игру другими методами и доминировать, не сосредотачиваясь на наборе очков», – заключил форвард «Бостона».

«Селтикс» встретятся с «Кавальерс» во втором гостевом матче серии (2-1).

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5 комментариев
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Да и зрители в целом не видят, если честно.
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А какие к нему вопросы? Неплохой баскетболист, старается, вовремя приходит на работу.
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Ответ RayRay
Хорошо , что есть Уайт ,Холидей и старина Эл.Иначе эти все рассказы были бы на природе ))
Ну да) он должен в соло играть) ведь йокич один на площадке играет, остальные сидят и смотрят
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Это все темная материя
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