Джейсон Тейтум: «Журналисты не видят все, что я делаю на площадке»

Джейсон Тейтум ответил на критику своей игры.

«Я уважаю работу журналистов. Не всегда согласен с их мнением. Иногда они правы, особенно когда уходят в сторону от эмоциональных оценок. Понимаю, что медиа дают нашей игре. Внимание, зрителей. Так что я не принимаю все это на свой счет.

Но я не всегда с ними согласен. Мне кажется, что они не видят все, что я делаю на площадке. Но я не обращаю особого внимания на это. Не моя работа. Моя работа – выходить на площадку и показывать все, на что я способен.

Хотел бы попадать каждым броском. Знаю, что могу быть лучше и буду. Но на этом этапе, пока мы выигрываем и движемся в нужном направлении, точность придет, я знаю себя, делал это уже много раз. Так что стараюсь влиять на игру другими методами и доминировать, не сосредотачиваясь на наборе очков», – заключил форвард « ».

«Селтикс» встретятся с «Кавальерс» во втором гостевом матче серии (2-1).