Андрей Кириленко пошутил о сравнении с Майклом Джорданом: «Я за карьеру на баскетболе заработал больше, чем Майкл Джордан»

Теги светская хроника НБА Андрей Кириленко Единая лига ВТБ Баскетбол

Андрей Кириленко появился на вечернем шоу Павла Воли.

 «Я за карьеру на баскетболе заработал больше, чем Майкл Джордан. Но по рекламным контрактам не стоял вообще рядом. Просто он играл раньше, тогда еще не было таких зарплат. Так же как и сейчас нет таких зарплат, которые были, когда я играл. Сейчас вообще колоссальные. Самый большой контракт у парня из «Бостона» – 60 миллионов долларов в год», – посмеялся Кириленко.

Президент РФБ рассказал об игре в НБА, выборе номера, отношении к «Юте», заработках баскетболистов и других моментах своей карьеры.

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2 комментария
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Вечернее шоу Павла Воли это, конечно, здорово, но Кириленко уже неоднократно об этом рассказывал, и вы, спортс.ру, это публиковали...
+6
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+5
Ответ dev0
Вечернее шоу Павла Воли это, конечно, здорово, но Кириленко уже неоднократно об этом рассказывал, и вы, спортс.ру, это публиковали...
повторение - мать его так учения
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