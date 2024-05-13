Андрей Кириленко пошутил о сравнении с Майклом Джорданом: «Я за карьеру на баскетболе заработал больше, чем Майкл Джордан»

Андрей Кириленко появился на вечернем шоу Павла Воли.

«Я за карьеру на баскетболе заработал больше, чем Майкл Джордан. Но по рекламным контрактам не стоял вообще рядом. Просто он играл раньше, тогда еще не было таких зарплат. Так же как и сейчас нет таких зарплат, которые были, когда я играл. Сейчас вообще колоссальные. Самый большой контракт у парня из «Бостона» – 60 миллионов долларов в год», – посмеялся Кириленко.

Президент РФБ рассказал об игре в , выборе номера, отношении к «Юте», заработках баскетболистов и других моментах своей карьеры.