Эргин Атаман: «Самодуров показывает качественную игру. В следующем сезоне чаще будем его использовать»

Александрос Самодуров первый раз вышел в стартовом составе «Панатинаикоса».

19-летний греческий форвард с грузинскими корнями набрал 6 очков, 7 подборов, 2 передачи и 1 блок-шот за 33 минуты в матче чемпионата Греции против « ».

«Самодуров показывает качественную игру. В следующем сезоне чаще будем его использовать», – прокомментировал его выступление главный тренер клуба .

Другой молодой игрок команды, 23-летний польский центровой Александер Бальцеровски, набрал лучшие в сезоне 17 очков при 6 из 8 с игры и добавил 9 подборов.

« » одержал победу со счетом 80:68 и продолжает лидировать в турнире.

Греческий клуб готовится принимать « » в 1/4 плей-офф .