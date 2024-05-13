Эргин Атаман: «Самодуров показывает качественную игру. В следующем сезоне чаще будем его использовать»
Александрос Самодуров первый раз вышел в стартовом составе «Панатинаикоса».
19-летний греческий форвард с грузинскими корнями набрал 6 очков, 7 подборов, 2 передачи и 1 блок-шот за 33 минуты в матче чемпионата Греции против «Ариса».
«Самодуров показывает качественную игру. В следующем сезоне чаще будем его использовать», – прокомментировал его выступление главный тренер клуба Эргин Атаман.
Другой молодой игрок команды, 23-летний польский центровой Александер Бальцеровски, набрал лучшие в сезоне 17 очков при 6 из 8 с игры и добавил 9 подборов.
«Панатинаикос» одержал победу со счетом 80:68 и продолжает лидировать в турнире.
Греческий клуб готовится принимать «Фенербахче» в 1/4 плей-офф Евролиги.
Ну может повторит судьбу Аманатидиса.
Хотя может и Зоурмпенко, не дай бог, конечно...