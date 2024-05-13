Эргин Атаман: «Самодуров показывает качественную игру. В следующем сезоне чаще будем его использовать»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Арис Эргин Атаман Фенербахче Панатинаикос чемпионат Греции Александер Бальцеровски Александрос Самодуров Баскетбол

Александрос Самодуров первый раз вышел в стартовом составе «Панатинаикоса».

19-летний греческий форвард с грузинскими корнями набрал 6 очков, 7 подборов, 2 передачи и 1 блок-шот за 33 минуты в матче чемпионата Греции против «Ариса».

«Самодуров показывает качественную игру. В следующем сезоне чаще будем его использовать», – прокомментировал его выступление главный тренер клуба Эргин Атаман.

Другой молодой игрок команды, 23-летний польский центровой Александер Бальцеровски, набрал лучшие в сезоне 17 очков при 6 из 8 с игры и добавил 9 подборов.

«Панатинаикос» одержал победу со счетом 80:68 и продолжает лидировать в турнире.

Греческий клуб готовится принимать «Фенербахче» в 1/4 плей-офф Евролиги.

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1 комментарий
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Русский грузин, с греческим паспортом :) ....
Ну может повторит судьбу Аманатидиса.
Хотя может и Зоурмпенко, не дай бог, конечно...
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