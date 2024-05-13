Тайриз Халибертон отправился в Нью-Йорк в футболке с изображением Реджи Миллера

Серия «Никс» – «Пэйсерс» переместилась в Нью-Йорк при счете 2-2.

Противостояние команд вышло за исключительно игровые пределы и возобновило старое соперничество « » и «Индианы».

Во втором матче серии комментировавший встречу легендарный игрок «Пэйсерс» рассказал, что на домашней арене «Никс» приходится бороться пять против восьми, включая судей. Трибуны ответили ему скандированием: «Пошел ты, Реджи!».

Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон отправился на пятый матч в Нью-Йорк в футболке с изображением легенды клуба.