Тайриз Халибертон отправился в Нью-Йорк в футболке с изображением Реджи Миллера

Теги Индиана Нью-Йорк НБА Реджи Миллер НБА плей-офф Тайриз Халибертон Баскетбол

Серия «Никс» – «Пэйсерс» переместилась в Нью-Йорк при счете 2-2.

Противостояние команд вышло за исключительно игровые пределы и возобновило старое соперничество «Нью-Йорка» и «Индианы».

Во втором матче серии комментировавший встречу легендарный игрок «Пэйсерс» Реджи Миллер рассказал, что на домашней арене «Никс» приходится бороться пять против восьми, включая судей. Трибуны ответили ему скандированием: «Пошел ты, Реджи!».

Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибертон отправился на пятый матч в Нью-Йорк в футболке с изображением легенды клуба.

 

 

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