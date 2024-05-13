Тим Макмэн: «Вембаньяма как минимум заинтригован возможностью играть с Трэем Янгом»

Теги возможные переходы Атланта Сан-Антонио Грегг Попович НБА Трэй Янг Виктор Вембаньяма Тим Макмэн Баскетбол

Источники в лиге предполагают, что Трэй Янг покинет «Атланту».

Инсайдер ESPN Тим Макмэн прокомментировал возможность объединения разыгрывающего «Хокс» с новичком года центровым Виктором Вембаньямой в «Сан-Антонио».

«Я разговаривал с людьми из окружения Вембаньямы, которые дали понять, что он как минимум заинтригован этой возможностью. Но интерес и требование – разные вещи. Не знаю, насколько в этом заинтересован Грегг Попович», – рассказал Макмэн в подкасте Hoop Collective.

По словам инсайдера The Ringer Ховарда Бека, «Хокс» уже обсуждали потенциальный обмен Янга со «Сперс» в этом сезоне.

Янг набирал 25,7 очка, 2,8 подбора и 10,8 передачи при 43% реализации бросков с игры, 37,3% из-за дуги и 85,5% со штрафной линии в этом регулярном чемпионате.

 

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7 комментариев
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«Как минимум заинтригован». Так инсайдер ESPN истолковал «Ы-ы-ы??!!!» Виктора Венбаньямы
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ни хера он не заинтригован уверен. какая радость с ним играть, когда рядом с тем умница и свой Дежонте, который ещё и в защите поможет. хорошая попытка Макмен но нет))
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Ответ Tim Timson
ни хера он не заинтригован уверен. какая радость с ним играть, когда рядом с тем умница и свой Дежонте, который ещё и в защите поможет. хорошая попытка Макмен но нет))
И все же Янг именно как вторая опция посильнее будет в пару к Вембе, так как он примерно на 3 головы сильнее в розыгрыше и как боллхендлер и не обязательно быть в современной лиге топовым защитником чтобы команда могла на что-то претендовать. Взгляните на Дончича
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нормальный вариант. Атланта не должна ломить прайс из-за неудач.
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Если только чтобы снова первый пик заполучить)
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Ответ Сергей Орлов
Янг самая бесполезная и бестолковая "звезда" лиги.
Это абсолютно не так, так могут говорить только те кто не смотрит баскетбол, а лишь новости читает. Янг супер талантливый и скилловый, но ему нужна нормальная команда и нормальный тренер. Как говорится от Карри до Лилларда один шаг и этот шаг не всегда зависит от игрока
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