Тим Макмэн: «Вембаньяма как минимум заинтригован возможностью играть с Трэем Янгом»

Источники в лиге предполагают, что Трэй Янг покинет «Атланту».

Инсайдер ESPN Тим Макмэн прокомментировал возможность объединения разыгрывающего «Хокс» с новичком года центровым в « ».

«Я разговаривал с людьми из окружения Вембаньямы, которые дали понять, что он как минимум заинтригован этой возможностью. Но интерес и требование – разные вещи. Не знаю, насколько в этом заинтересован », – рассказал Макмэн в подкасте Hoop Collective.

По словам инсайдера The Ringer Ховарда Бека, «Хокс» уже обсуждали потенциальный обмен со «Сперс» в этом сезоне.

Янг набирал 25,7 очка, 2,8 подбора и 10,8 передачи при 43% реализации бросков с игры, 37,3% из-за дуги и 85,5% со штрафной линии в этом регулярном чемпионате.