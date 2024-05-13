Чемпионат Турции. «Фенербахче» встретится с «Бююкчекмедже»

Теги результаты Фенербахче чемпионат Турции Бююкчекмедже Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдет один матч.

«Фенербахче» дома встретится с «Бююкчекмедже».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Фенербахче – Бююкчекмедже
Дата проведения
13 мая, 18.00, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Анадолу Эфес – 24-5, Фенербахче – 24-5, Бешикташ – 21-9, Каршияка – 21-9, Маниса – 16-14, Галатасарай – 16-14, Петким Спор – 15-15, Бурсаспор – 14-16, Тюрк Телеком – 14-16, Бююкчекмедже – 13-16, Тофаш – 13-17, Дарушафака – 12-17, Меркезефенди – 13-18, Бахчешехир – 12-19, Бодрумспор – 8-22, Самсунспор – 3-27.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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